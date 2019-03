Tangenziale nord e via Emilia: traffico verso Reggio in tilt per ore dopo un incidente in A1

Traffico in tilt per tutto il pomeriggio a Parma, con lunghe code in tangenziale nord e sulla via Emilia verso Sant'Ilario, come conseguenza di un incidente in autostrada. Attorno alle 14,30 infatti è avvenuto un incidente in A1 (uno scontro fra due camion, con un ferito grave) e si sono formati fino a 9 chilometri di coda fra il bivio con l'A15, Parma e Terre di Canossa-Campegine.

Molti veicoli, in particolare mezzi pesanti, sono usciti dall'autostrada per evitare il tratto bloccato. Per questo si sono formate lunghe code e il traffico va molto a rilento sulla tangenziale nord verso Reggio (dall'uscita di via Paradigna a via Emilio Lepido) e sulla via Emilia in direzione Sant'Ilario, in tangenziale sud fra lo svincolo di Coloreto e la rotatoria con la via Emilia e fra Sant'Ilario e il casello di Terre di Canossa-Campegine. Problemi anche in viale Mentana.

Alle 19 rimaneva traffico intenso sulla via Emilia fra lo svincolo con la tangenziale sud e Sant'Ilario.

Alle 16,45 c'erano ancora 7 chilometri di coda, in diminuzione: l'incidente in A1 è risolto e il traffico ha ripreso a circolare su tutte le corsie, ma serve tempo per smaltire le lunghe code che si sono accumulate.

