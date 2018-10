Mici in gara dal Ducato ai cinque continenti

Continua il grande successo di World Cat con 200 gatti attualmente in competizione per l’elezione del gatto più bello del web. Non solo gatti di Parma: aumentano i partecipanti dalle altre regioni, dalla Toscana alla Lombardia, dalla Sardegna fino ad

Australia e Stati Uniti, dove i parmigiani all’estero non hanno voluto far mancare il proprio supporto. Qualche curiosità: i nomi più gettonati sono nell’ordine Romeo, Leo e Teo, non mancano quelli più pittoreschi come Mojito o Spritz, Ginger o Gianduiotto.

Nonno del gruppo è Pallino con ben 19 anni. In classifica generale continua a comandare Teodoro che ha conquistato la leadership dall’inizio e non sembra intenzionato a lasciarla. Al secondo e terzo Eddie e Zampa, altri due bellissimi gatti di Parma. Da segnalare anche Mohito e Noè, due new entry.

Ecco la classifica dei gatti più votati aggiornati a ieri:

1 Teodoro

2 Eddie

3 Zampa

4 Mafalda

5 Camilla

6 Mohito

7 Noè

8 Rosso

9 Carlos

10 Non Snow