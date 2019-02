I dati sull’aumento delle vaccinazioni in Italia nel 2018? “Qualcosa di estremamente positivo. Cosa lo abbia causato non lo sappiamo con certezza. Sicuramente la legge che ha imposto l’obbligo vaccinale. Ma anche la coscienza sociale, il fatto che tanti medici e ricercatori si siano esposti per sostenere la necessità di vaccinarsi. Ho la sensazione e la speranza che sia in atto un cambiamento in meglio”. Lo ha detto Roberto Burioni, il noto virologo intervenuto oggi a un seminario all’Università.