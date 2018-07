Formula Sae: Dallara Stradale e la sfida dei prototipi da sogno

Ottantaquattro team universitari provenienti da ogni parte del mondo chiamati a una sfida ambiziosa ed affascinante: progettare e realizzare una vettura prototipo da competizione. È quanto prevede la tappa italiana della Formula Sae, la gara tecnico-sportiva internazionale organizzata da Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) che, fino a domenica, andrà in scena all’autodromo «Riccardo Paletti» di Varano Melegari.

Ieri, intanto, la Dallara Stradale, il gioiello della casa automobilistica parmense, ha dato spettacolo con il test drive sulla pista. Atteso oggi il pubblico delle grande occasioni per una serie di eventi collaterali, workshop, altri test drive e il Track Show con vetture di FCA-Abarth e Dallara in esposizione.

Tutti i dettagli sulla Gazzetta di Parma in edicola

Foto di Elisa Morabito