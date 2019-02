Lite di condominio a Varano: Ezio e Giulia fanno pace in diretta tv a Pomeriggio Cinque

Giulia ed Ezio hanno fatto la pace in diretta tv. Dopo schermaglie e accuse incrociate, i due condomini ai ferri corti si sono riconciliati, con stretta di mano e baci davanti alle telecamere, promettendo un impegno reciproco per superare i dissapori.



In questi giorni le liti dei due condomini di Varano Melegari sono approdate a Pomeriggio Cinque, trasmissione di Barbara D'Urso in onda su Canale 5. Lei lo accusava di sporcare e di avere un temperamento imprevedibile e a tratti violenti. Lui respingeva le accuse al mittente e, replicando a Giulia in una puntata successiva, ha detto di essere caduto in una trappola. Ma ha anche detto di essere disposto a fare pace.



Così è stato. Oggi pomeriggio Ezio e Giulia hanno fatto la pace davanti alle telecamere di Mediaset, in collegamento con la D'Urso dagli studi di Pomeriggio Cinque. Stimolati dall'inviata della trasmissione, Ezio ha promesso di non alzare più la voce, mentre a Giulia è stato chiesto di essere più paziente con i vicini. "Sono più tranquilla anche io", ha detto Giulia (che nella puntata in cui aveva denunciato i dissapori con il vicino diceva di aver paura a uscire di casa). Ora c'è "un rapporto più sereno", conferma Ezio. Non solo: è stato assicurato che tutti i condomini e vicini dei due ormai ex litiganti si impegneranno per tenere più pulita l'area in cui vivono.