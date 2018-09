Bella, corretta e elegante: a Mara Boccacci la fascia dedicata a Frizzi

Un toccante omaggio al conduttore di tante edizioni, ben 17, Fabrizio Frizzi. A lui, l'organizzazione ha dedicato una fascia, "Fascia Fabrizio Frizzi". A vincerla è stata la nostra Miss Parma. Mara Boccacci, da Varsi. A rendere ancora più preziosa la fascia, da consegnare alla bellezza che si è contraddistinta per correttezza, educazione, rispetto e garbo, è stato il fatto che sono state tutte le ragazze in gara a votare e a "convergere" su Mara, 20enne che lavora come commessa in una profumeria e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. "Ringrazio tutte le ragazze che hanno pensato a me, è stata un'iniziativa bellissima”, è stato il commento della ragazza: “Sono felice e onorata di portare questa fascia. Sarà sempre un esempio per me e per il mio lavoro”. Prima dell’assegnazione della fascia, Diletta Leotta ha ricordato la generosità, l’umanità e la grande professionalità di Fabrizio Frizzi per poi mandare in onda un video che ha ripercorso le edizioni da lui condotte. "È stato alla guida di Miss Italia per diciassette edizioni. È stato un conduttore corretto, etico, perbene, sincero”, le parole dell’organizzatrice di ‘Miss Italia’ Patrizia Mirigliani che ha salutato Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi conosciuta proprio durante il concorso.