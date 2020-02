Via Emilia Ovest, ore 7.30: fiamme sul bus che trasportava gli studenti

Paura poco dopo le 7.30 sull'autobus della linea 23 che da Noceto stava trasportando anche diversi studenti a Parma, alle scuole Itis e Ipsia. In via Emilia Ovest l'autista si è accorto che usciva del fumo dalla "pancia" del bus e ha arrestato il mezzo facendo scendere i passeggeri. Con l'estintore - come si vede dalla foto scattata da una delle studentesse presenti - è riuscito a spegnere le fiamme- Dalla Tep è stato inviato un mezzo sostitutivo ma l'ingresso a scuola è stato inevitabilmente in ritardo per tutti coloro che erano sul bus. "Come spesso capita...". sottolineano anche sui social alcuni genitori. La linea 23, purtroppo, non è nuova a episodi simili. E ritornano le polemiche sulle manutenzioni.

