La Buona Pasqua arriva da una merla: deposto l'uovo nel cesto di una bicicletta

Un nostro lettore ci scrive: "Abbiamo avuto il piacere di avere una merla che ha costruito il suo nido dentro al cestino della nostra bicicletta e pian piano vi ha deposto 4 uova. Non sappiamo se ne farà altre ma ci tenevamo ad inviarvi le nostre foto perchè per noi rappresentano la Pasqua in tutta la sua bellezza. Non teniamo a segnalare il nostro nome ma vorremmo che questa storia arrivasse a tutti i bimbi come segno di speranza per la vita che nasce in ogni dove e per la cura che ne hanno poi tutti coloro che assistono a tale bellezza. Buona Pasqua e grazie di cuore!"

