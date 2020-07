"Via Vanoni, da mesi c'è il divieto di sosta ma il cantiere è fantasma..."

La segnalazione di un lettore: "Alcuni cartelli di divieto di sosta sono stati posti in via Ezio Vanoni alla fine di febbraio, L’avviso dice: Divieto di sosta dal 11 marzo fino a fine lavori. A tutt’oggi, 20 luglio, non c’è traccia di lavori, ed i cartelli di divieto son sempre lì. Non c’è da meravigliarsi se poi gli italiani non rispettano le segnaletiche. Saranno da togliere o forse un bel giorno ci troveremo tutti multati perché non abbiamo rispettato questa precisa segnaletica?".

