Milano come Parma: stesso monopattino, stesso menefreghismo (e stessa inciviltà)

Un nostro prezioso e "importante" gazzareporter ci invia una foto da Milano mostrando come "la noncuranza e il menefreghismo non abbiano confini territoriali". E come i monopattini stiano conquistando tutti. Non solo i parmigiani. Stesso risultato: il monopattino è scarico? "Molliamolo per strada", una "moda" in questi giorni purtroppo in voga tra i fruitori dei monopattini parmigiani (e, in questo caso, anche milanesi). Da non fare. Come il parcheggio selvaggio nello sfondo.