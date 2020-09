"Oltretorrente, la mia passeggiata notturna tra i rifiuti"

La foto scattata da Simone: "Ecco lo spettacolare panorama dell'Oltretorrente che ho avuto modo di osservare durante la mia breve passeggiata notturna.

Una piazza trasformata in discarica, in quanto i rifiuti lasciati in strada non rispettano i rispettivi giorni di ritiro.

Sono uscito di casa soltanto cinque minuti e sono stato avvicinato da un uomo evidentemente sotto effetto di sostanze stupefacenti il quale mi ha chiesto se avessi dei soldi da dargli. Dove sono le forze dell'ordine? Dove sono i controlli? Qualcuno può mettere fine a questa vergogna?"