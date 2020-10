Sei monopattini abbandonati a ridosso delle strisce: lo slalom per attraversare la strada

Dai primi abbandoni in tangenziale, in mezzo ai marciapiedi, "strada" ne è stata fatta in tutti i sensi dai monopattini e dai suoi "cavalieri". Oramai, vederne qua e là in città è diventata una sorta di abitudine. Questa volta è ancor più difficile comprenderne il senso e il livello di disattenzione da parte di chi ha fatto una cosa del genere: sei abbandoni a ridosso delle strisce pedonali dello Stradone, all'incrocio con via Farini. Sotto il semaforo. E i pedoni come fanno ad attraversare?

