La segnalazione di un lettore che riguarda gli arredi esterni del Centro giovani Montanara: "La pavimentazione diventa come la recinzione e panchine demolite pericolosissime per i minori specialmente sul passaggio centrale. So che sono state ripetute le segnalazioni da parte dei responsabili del Centro giovani e del personale dell'Iren, ma nessuno muove un dito... Forse ci vuole il pianto di una madre che suo figlio si faccia male".

