"Chiuso senza avvisi lo svincolo tra via Cremonese e tangenziale: costretti a manovre pericolose"

La segnalazione di una lettrice: "Oggi è stato chiuso improvvisamente lo svincolo tra via Cremonese e tangenziale ovest direzione Pontetaro... Senza nessuna segnalazione, senza cartelli stradali, senza preventivi avvisi di chiusura per cui uno svolta tranquillo per entrare in tangenziale e si ritrova una fila di birilli ed una macchina per l’asfalto, costringendo noi residenti a prendere via dei Mercati direzione opposta o a fare manovre di retromarcia molto pericolose! La sicurezza sulle strade dobbiamo rispettarla solo noi utenti e Non chi fa i lavori????"