Quel ponticello (rotto) sul canale naviglio...

Un "gazzareporter" ci invia 3 foto del ponticello sul canale naviglio che si trova nel parco laghi a sud del campo di calcio nella zona via Sant’Eurosia.

Il ponticello - ricorda - è chiuso da almeno 15 giorni per la rottura di alcune assi che sono di facile sostituzione.

Il ponticello consente il collegamento fra due aree per il passeggio grazie ai numerosi stradelli pedonabili utilizzati, in questo periodo di restrizioni alla mobilità, da molte persone che preferiscono non accalcarsi in centro città.

Chiedo di provvedere velocemente alla riparazione e conseguente apertura del ponticello.