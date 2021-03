Quel WC chimico sotto al naso di Giuseppe Verdi

Probabilmente non è il posto più azzeccato per collocarci un WC chimico. Siamo nel sottopasso della stazione ferroviaria, dove dal dicembre 2016 c’è un bel «murale» degli artisti di strada Nabla & Zibe che l’associazione culturale «Art Company» e il Comune di Parma hanno dedicato a Giuseppe Verdi. Nel bel mezzo del murale e proprio sotto al naso del musicista c’è la cabina del bagno chimico. Di colore azzurro, quasi si confonde con i colori sul muro, ma siamo sicuri che non poteva essere sistemata in un posto migliore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA Gazzareporter