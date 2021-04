Un lettore: "Nell'area cani del Falcone Borsellino manca l'acqua. E i nostri amici hanno sete"

A scrivere è un lettore, Leonardo: "Volevo segnalare la mancanza d'acqua all'interno dell'area cani del parco Falcone Borsellino, ormai il gelo è alle spalle e gli animali hanno sete. E considerato che le altre fonti all'interno del parco per l'accesso umano non sono mai state chiuse". "Questa situazione si presenta in più aree cani della città... - continua - visto il gesto dell'Amministrazione, nel redigere un manifesto in tutela dei nostri amici animali, cominciamo col dar loro da bere?"