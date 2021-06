Le lezioni per il bambino non erano finite, nonostante la campanella avesse già decretato la fine della giornata scolastica. L'ultima - educazione non civica - gliel'ha data la mamma, che per recuperarlo ha parcheggiato comodamente nello stallo per disabili di Via Domenico Maria Villa.

Ecco la foto inviata da un lettore, che ha assistito al parcheggio e le ha lasciato un messaggio sul parabrezza. sperando che susciti qualche riflessione.