Rifiuti al parcheggio del "Lauro Grossi": e anche i topi fanno... atletica

A scrivere è una lettrice, Chiara, "per segnalare lo stato di degrado in cui versa una zona del parcheggio adiacente al campo di atletica Lauro Grossi. Rifiuti di qualunque tipo, evidentemente abbandonati da qualche incivile, si trovano fuori dai cassonetti e come si vede dalle foto allegate, attirano i topi che si aggirano indisturbati.

Segnalo la situazione per chiedere che, chi di competenza, possa risolvere il problema considerando che il centro sportivo Lauro Grossi è frequentato anche in questi giorni da tanti sportivi."