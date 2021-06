Lo spettacolo non è certo bello, sintomo di tante cose come la maleducazione o l'incuria. E segnala il passaggio anche di qualche ladriuncolo che si è portato via alcuni pezzi. La strada è poi stretta, quindi è anche pericoloso. Questa bicicletta, parcheggiata incivilmente a un palo e successivamente vandalizzata, si trova in queste condizioni all'angolo tra Borgo Nazario Sauro e Borgo Tasso da almeno un paio di settimane. Ce lo segnala un Gazareporter.

gazzareporter