La nostra lettrice Federica invia queste foto per segnalare problemi in via Brescia a Parma. "Queste persone hanno scambiato questo angolo del quartiere per una discarica - spiega -. Passano a pulire e raccogliere ogni tipo di rifiuto e dopo poco nella notte scaricano ancora roba. Ormai è da tempo che succede, un po' come in tutto il quartiere. E' una cosa intollerabile, possibile che non si riesca a risolvere il problema? Almeno mettere un cassonetto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA gazzareporter

rifiuti