I vandali ritornano: e fanno nuovi danni al gazebo appena riparato

Un'altra notte calda e brava. E stupida, vorremmo aggiungere. Così stupida da aver vanificato ciò che era stato fatto nelle scorse settimane per il ripristino dei danni dai vandalismi precedenti.

E' accaduto la scorsa notte, e la foto che mostriamo racconta il secondo atto dei giovani vandali che stanno rendendo la vita difficile in Cortile San Martino. E non sono bastati gli sforzi del gruppo del CdV (controllo del vicinato), per monitorare l'attività del gruppo e quello del Comune che ha provveduto alla riparazione dei danni.

Di nuovo il gazebo del parco reso pericoloso, i rifiuti a far da cornice e un monopattino abbabndonato.