Vedere monopattini parcheggiati ovunque è oramai un'abitudine non solo parmigiana. Una cattiva abitudine quando, poi, vengono lasciati in modo frettoloso e maleducato. La lista è varia. Purtroppo . Come definire l'abbandono davanti ad un cancelletto di un'abitazione? E' successo ieri sera in via Affò.

