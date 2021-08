Un nostro lettore ci manda questa foto e scrive: "Buongiorno segnalo la situazione insostenibile delle poste di piazzale Santa Croce: come noterete dalla foto che allego la fila arriva fino in strada. Non è dovuta alle precauzioni per il covid ma al fatto che all’interno su 7 sportelli ne sono attivi solo 2 senza alcuna spiegazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA poste