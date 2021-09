Segnalazione grave disservizio e situazione molto pericolosa al casello di Fornovo

Questa mattina mentre mi recavo al lavoro sono rimasto bloccato per oltre 30 minuti al casello di Fornovo dove si è creata una grave situazione non solo di disservizio ma pure molto pericolosa, con coda che arrivava fino all'imbocco del casello in Autostrada, ovviamente tutto NON segnalato da nessun pannello stradale, per il blocco del sistema di riscossione del pedaggio da parte della concessionaria. Trovo molto grave non aver previsto una procedura manuale, nonostante ci fosse la presenza di ben due addetti alla riscossione che non erano in grado di fare altro se non telefonare al tecnico per la riparazione del sistema, tecnico che ovviamente non è arrivato, e non di prendere la targa delle autovetture con telepass e far pagare manualmente alle altre autovetture il pedaggio, tenendoci di fatto sequestrati all'ingresso per oltre 30 minuti, oltre ovviamente il ritardo all'ingresso del lavoro, che l'Autostrada nonostante i milioni di utili senza concorrenza, non ci pagherà di sicuro, ovviamente tra l'altro il numero per poter parlare con l'Auto cisa risultava "stranamente" disattivato dal concessionario, si è creata una grave situazione di pericolo reale in cui un veicolo avrebbe potuto causare un tamponamento a catena. Trovo veramente vergognoso che una concessionaria per qualche spicciolo in più metta a rischio la vita di quelli che sono i propri utenti, non abbia una procedura per i propri dipendenti per questi casi e ripeto tenga di fatto sequestrati i propri utenti. Se volete più chiarimenti in merito vi lascio il mio numero 328/7521939.

