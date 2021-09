Scrive una lettrice: "Vi segnalo la situazione che da un anno a questa parte si verifica a San Pancrazio. Siamo disperati. L'abbandono di rifiuti è continuo e siamo pieni di topi. Da quasi un mese Iren non viene a pulire. Gli incivili non sono controllati e noi siamo preoccupati anche per la salute pubblica.".

© RIPRODUZIONE RISERVATA gazzareporter