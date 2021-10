Ogni commento è superlfuo. Se non il sottolineare che una cosa del genere è molto pericolosa. La foto è relativa a questa notte all'incrocio tra borgo Salnitrara e via Farini. Un vaso del negozio di kebab a fianco, messo in mezzo alla strada (vandalismo o scherzo che scherzo non è) da qualche teppista. Plateatico del negozio messo a soqquadro. Se fosse passata una bici? Uno scooter? Un'auto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA gazzareporter

vandalismi