Le raccogliamo tutte in una gallery: sono le segnalazioni di rifiuti, quotidiane e numerose, gettati in modo noncurante delle regole. Ma anche di come i bidoni vengano messi sulle strisce davanti ad una piccola rampa di accesso al marciapiede per disabili e bici. Segnalazioni che coinvolgono, manco a dirlo, i monopattini. Siamo in via Carmignani, via Canetti, borgo Lalatta.

