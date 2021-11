La segnalazione di un lettore: "In un condominio di via Catullo il cassonetto dell'umido non è stato raccolto per 15 giorni. E dopo varie segnalazioni dei residenti all'Iren si è scoperto che gli operatori ecologici non potevano raccoglierlo perché il cassonetto era rotto e non si agganciava al camion.

Dopo ben cinque giorni dall'ultima segnalazione, il cassonetto è ancora lì e i problemi di igiene non mancano, visto che l'umido attira ratti e insetti. "