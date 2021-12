"Via Zacconi: disboscamento immotivato"

"Scrivo per segnalare un atto assolutamente immotivato e inutile: taglio di alberi sanissime assolutamente non pericolanti o altro. Sono state fornite scuse come "due anni fa una signora nel parco ferrari è morta per la caduta di un ramo" e fine. Ma è questa Parma capitale della cultura 2020+21? 2 si chiede la lettrice Marzia Pessina inviando la foto della situazione di via Zacconi.