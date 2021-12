Parma senza autobus a Natale. Nelle città vicine, invece?

«Anche quest’anno a Natale la circolazione dei bus a Parma è stata sospesa», è la constatazione che arriva da un Gazzareporter che ha inviato una foto con la scritta che ieri compariva alle fermate.

«I parmigiani probabilmente sono abituati all’assenza degli autobus il giorno di Natale – continua il lettore – però mi chiedo se questa consuetudine non arrechi disagio ai cittadini privi di auto nel giorno in cui, per tradizione, le famiglie si riuniscono per il pranzo».

«Per curiosità sono andato a vedere cosa succede nelle città più vicine a noi. Nel sito del servizio di trasporto pubblico di Reggio Emilia è scritto che il 25 dicembre “le linee urbane circoleranno a servizio ridotto” e segue l’elenco di cinque linee che iniziano a circolare poco dopo le 13. A Modena è indicato che “dal 24 dicembre al 6 gennaio è in vigore l’orario ridotto di vacanza scolastica” senza indicazioni particolari per il giorno di Natale. A Piacenza, infine, è scritto che “il servizio è sospeso”».

«Per il 1° gennaio, giorno in cui a Parma gli autobus non circolano nella sola mattina, nelle tre città più vicine a Parma valgono le stesse disposizioni del giorno di Natale. Non so – conclude il gazzareporter – non sarebbe meglio far circolare qualche autobus a Parma a Natale e la mattina di Capodanno per non lasciare privi del servizio, in definitiva, i cittadini meno abbienti?».