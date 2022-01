"Via Garibaldi, situazione esplosiva: chi dorme davanti alle vetrine, chi prega in strada, i marciapiedi una discarica"

"La situazione in via Garibaldi è tragica": così una lettrice ci documenta il disagio di certe situazione che si verificano quotidianamente in via Garibaldi. Un clochard dorme fisso davanti alla vetrina di una salumeria, un musulmano prega in strada, i marciapiedi ridotti a discarica, tanto che è impossibile passare con un passeggino. Insieme ad altri residenti chiamiamo i vigili in continuazione. Ma come si può porre un argine a questo degrado?"