Due monopattini abbandonati sul marciapiede: uno appoggiato ad un'auto, ha "rigato" la portiera

"Desidero segnalare l’ennesimo atto di mancanza di ogni senso civico che tanti utilizzatori di monopattini mostrano quotidianamente". A scriverlo è Giulio Gherri che racconta: "Ieri sera proprio davanti all’entrata del Collegio Maria Luigia erano parcheggiati (usiamo questo termine….) 2 monopattini che oltre ad intralciare il passaggio avevano anche “rigato” un’auto ove sono stati appoggiati". "Oltre a dimostrare che si continua a consentire a queste persone di comportarsi in totale spregio di qualsiasi norma di bon comportamento e rispetto del prossimo, vorrei chiedere perché non si può risalire agli utilizzatori degli stessi (il gps della società di noleggio lo consente oltre alla app o carta di credito utilizzata) per sanzionare la società stessa ed in rivalsa gli utilizzatori".

Oltre al rischio di quando sfrecciano sui marciapiedi con a bordo più persone, pare che sia diventato lo sport nazionale abbandonare in modo selvaggio questi oggetti che nati per una mobilità più sostenibile ma sono diventati strumento di arroganza per tanti utilizzatori.