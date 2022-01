Due lettori da via Ghirarduzzi: "La strada è una discarica: è insostenibile" - Foto

Stesso luogo, pochi minuti di distanza ma mittenti diversi. Sono due i lettori che ci hanno voluto segnalare con foto ciò che accade in una delle strade della città. "Per l’ennesima volta in via Ghirarduzzi assistiamo a una discarica non controllata. È diventata insostenibile!", ci ha scritto il primo. "Siamo degli incivili!", ha rincarato la dose il secondo.