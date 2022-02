L'asta si stacca: filobus del 5 fermo in via Mazzini. Arrivano i tecnici - Le foto

Problema al filobus della linea 5. Come ci invia il nostro lettore Antonio (che ringraziamo) le aste di captazione si sono staccate dalla linea aerea di contatto incastrandosi nell'incrocio di fili delle linee sulle due vie. Inconveniente che si è creato in via Mazzini all'angolo con via Garibaldi. I tecnici sono intervenuti per ripristinare il flusso di energia elettrica e il funzionamento del mezzo di trasporto.