Zona stazione, una nuova mattina che inizia con rifuti e inciviltà - Gallery

Il risveglio per i commercianti che hanno le attività nella zona della Stazione è stato di nuovo tra rifiuti e inciviltà. I tavoli all'aperto di uno ristorante "apparecchiati" sopra e sotto dai resti di una serata di bevute, mangiate e non solo. E ripulire tocca a chi non c'era e che meriterebbe più rispetto e controlli.

Ecco le foto scattate da uno dei dipendenti del ristorante.