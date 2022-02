Vicofertile: scene di ordinari parcheggi all'insegna dell'inciviltà Foto

La segnalazione di una lettrice, che commenta le foto da lei stessa scattate a Vicofertile: "La Signora che ha parcheggiato il Range Rover sul marciapiede di Viale Martiri della Liberazione non è dovuta andare di corsa al Pronto Soccorso, ma stava facendo shopping. I Signori che hanno parcheggiato sullo stallo per disabili (e anche dietro) non ne avevano di certo bisogno, a meno che l'inciltà sia considerata un handicap ...; e i vigili urbani, che almeno dovrebbero dare il buon esempio? Spero che tutti loro non abbiano mai veramente bisogno di passare con una carrozzina sul marciapiede o utilizzare uno stallo per disabili, chi invece ne ha necessita si trova la vita pesantemente più complicata per colpa di questi dis-automobilisti".