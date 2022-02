Campus, lo stradello con la staccionata "che fu"

Per accedere al Campus dal sottopassaggio che costeggia la tangenziale si percorre a piedi o in bici uno stradello delimitato da una staccionata che ora pare sia in pessime condizioni. Ce lo segnala un gazzareporter commentando: "E' marcia e fatiscente in completo stato di abbandono. Lo stradello è percorso da famiglie con bambini e può creare gravi pericoli...".