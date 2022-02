Un'anziana: "Via Zacconi, il Comune non esegue le potature e io sono ormai esasperata"

A scrivere è una lettrice, Elvezia.

"Abito in Via Zacconi 14 a Parma; davanti alla mia abitazione ci sono, da oltre 50 anni, cinque tigli che mi portano tantissimi disagi per la mancata manutenzione da parte del Comune, soprattutto in autunno.

Nonostante i numerosi appelli trasmessi al Comune stesso, riferendomi agli addetti al verde pubblico, nessuno è intervenuto, anche se per due anni mi è stato riferito di essere stata inserita nel programma delle potature pianificate.

Rimasta purtroppo sola, non riesco più a sostenere le spese di gestione di un giardiniere, per almeno 4 mesi all'anno, per la pulizia del giardino e per la pulizia delle grondaie dalle numerose foglie cadute, che si accumulano intasando i canali di scolo delle acque piovane.

Faccio presente che l'ultima potatura dei suddetti tigli, da parte del verde pubblico, è stata eseguita nel 2016.

Vivendo della mia sola pensione, non mi posso permettere di continuare a spendere altro denaro per sopperire ai compiti del Comune".