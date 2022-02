"Il canale Naviglio è diventato un centro di raccolta siringhe. Nessuno interviene?"

La segnalazione arriva dalla lettrice Milena: "È uno scempio...le rive del canale Naviglio in città all'altezza via Fellini sono diventate un centro raccolta siringhe... Situazione già segnalata a Iren e al Consorzio di bonifica ...niente da fare...non se ne occupa nessuno... Aspettiamo che si punga un bambino? Oppure aspettiamo di trovare qualche morto di overdose lì accanto? Ne vogliamo parlare? Almeno per dare a questi poveri disperati l'idea di essere visti da qualcuno... Non siamo in centro storico è vero ma in un parcheggio che usano famiglie con bambini che frequentano il parco adiacente, i due campi da calcio e i due campi da baseball...ma a Parma conta di più la movida vero? Con amarezza".