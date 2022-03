Scritta "acrobatica" sul palazzo. La rabbia e l'appello del residente: "Mettiamo telecamere..."

Brutta sorpresa per i residenti del palazzo in via Massimo D'Azeglio 19, proprio di fronte alla Chiesa dell'Annunziata,"in un luogo in piena visibilità, anche se scarsamente illuminato..." come ci segnala il gazzareporter e residente che questa mattina si è trovato "uno scarabocchio" sulla casa, al primo piano. "Come sia possibile che in pieno centro ci si possa arrampicare a quest'altezza in assoluta tranquillità e senza essere notati? Senza parlare delle zone limitrofe... Non chiedo vigilanza, a quella ormai ho rinunciato, ma qualche telecamera in più forse potrebbe servire".