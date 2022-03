«Via Toscana qualcuno può intervenire?»

«Non so quando è avvenuto l'incidente. Quel che so è che, nonostante le mie sollecitazioni, nessuno è ancora intervenuto in via Toscana per mettere tutto in sicurezza...». Carla invia questa foto della recinzione della ferrovia distrutta, probailmente da un'auto. «Qui passano treni a una certa velocità. E sarebbe il caso che qualcuno intervenisse. Finora nessuno si è mosso, né il Comune e nemmeno le Ferrovie».