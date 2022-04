"Via Bonomi, ciclisti e automobili a rischio per... rami"

"Siamo in via Bonomi a Parma - scrive e fotografa un lettore, Roberto - e la vegetazione invade la carreggiata in direzione via Vittorio Emanuele Orlando...L'erba delle aiuole viene regolarmente tagliata ma le piante mai ! Molte sono gaggie, con spine pericolose e se non si sta attenti, in bicicletta si rischia di farsi male.

Di fianco corre la ferrovia e a questo punto non so a chi compete la manutenzione; sarà il solito rimpallo di responsabilità."