Marciapiede "jungla" in via Majorano

Via Majorano, di fianco a via Fleming: arriva la segnalazione di una siepe che, alla angolo con via Colli, invade il marciapiede.

"I pedoni sono costretti a camminare in strada, con non pochi pericoli visto che si trova a ridosso di una curva cieca e con un discreto flusso di auto di residenti nelle diverse ore del giorno", spiega il gazzareporter che chiede l'intervento del Comune.