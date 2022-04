"Stazione, ascensore e scale mobili ancora rotti: bel biglietto da visita per chi arriva in città"

Un'altra segnalazione sulle condizioni della stazione ferroviaria arriva da un lettore che lamenta il fatto che "l'ascensore e le scale mobili sono ancora inagibili".

"Da tempo i due ascensori che portano ai binari dal 2 al 5 (i più importanti) sono fuori uso e la scala mobile che porta dal piano - 2(quello dei bus e dei taxi) a quello superiore ferma. Quindi con borse, valige e altro si devono fare 30 (!!!) gradini su due rampe di scale per prendere i treni e 20 per scendere"

" Ma come è possibile che nessuno si preoccupi di quanto questi disservizi nuocciano non solo ai viaggiatori ma soprattutto ai disabili e anche all'immagine della città? Soprattutto adesso che arriveranno anche più turisti in città".

"Parma, città accogliente , capitale della cultura ecc ecc è messa così, e pare che a nessuno interessi"