"L'auto parcheggiata sulle strisce, l'anziana in difficoltà e nessuno che arriva..." - Foto

"Desidero segnalare l’ennesimo atto di mancanza di ogni senso civico che sta caratterizzando la nostra città - scrive un lettore, giulio -. Questa sera (ieri, ndr.) verso le 20 una signora con gravi difficoltà motorie mi ha chiesto aiuto per potere attraversare la strada XXII Luglio all’incrocio con Borgo Riccio da Parma in quanto una Porsche aveva “parcheggiato” esattamente sulle strisce e quindi lei non si fidava ad attraversare da sola. Ho immediatamente segnalato il fatto al numero dei Vigili Urbani di Parma i quali mi hanno detto che avrebbero girato la segnalazione alla prima pattuglia disponibile Dopo 2 ore circa sono ripassato nel medesimo luogo e con mio grande rammarico ho notato che non solo l’auto era ancora nella medesima posizione e quindi non rimossa, ma non era neppure stata multata. Ho richiamato i Vigili che mi hanno risposto che la chiamata era nella lista degli interventi ma che vi erano al momento altre priorità Capisco tutte le urgenze ma da cittadino trovo immorale che vi siano sempre più spesso concittadini (non immaginate lo sforzo nel chiamarli così….) che si fanno sfregio di ogni norma di civiltà insensibili ai diritti altrui (forse pensano sia un modo per sentirsi importanti).

Visto che siamo in campagna elettorale voglio illudermi che come avviene da tempi immemorabili i candidati che desiderano fare il bene della città rivolgano una parte dei propri discorsi e promesse ai propri i propri concittadini al concetto e valore di senso civico. Mera illusione, ma visto che non costa nulla voglio continuare a sognare."