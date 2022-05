Sportivi e amici a 4 zampe, "che sete al parco Ducale" - Foto

Un gazzareporter segnala che "da tempo nel parco Ducale, nonostante le segnalazioni, tutte le fontane sono chiuse per perdite nel sistema delle condotte. Quindi siamo senza acqua noi sportivi ed anche i nostri amici a 4 zampe. E queste temperature è un disagio per tutti. Inoltre c'è stata una propaganda fino alla giornata di ieri per raccogliere le deiezioni. Bene è giusto". Ma la situazione che ci mostra con la foto è diversa.