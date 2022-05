"Via Mantova: ma con tutto quello smog si fanno sparire le piante?" - Foto

"C'erano delle belle piante in via Mantova che in primavera facevano fiori bellissimi, ma hanno fatto la pista ciclabile mettendo una grata di ferro alla base delle piante e a filo dell'asfalto... Poi forse perché alcune erano malate (ma resta il dubbio), hanno pensato di segarle. Via Mantova è già una via con traffico e smog allucinante: si parla tanto di verde, di piantare piante e sono tutte storielle... Oggi (ieri, ndr.) hanno tolto le grate e invece di piantare altre piante hanno pensato dal Comune di inserire dei mattoni uguali alla pavimentazione. Vi faccio i miei complimenti....", commenta amaro il lettore Federico.