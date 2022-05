"Rastrelliere attorno al parchimetro in piazzale Santa Croce: come rendere difficile il pagamento del parcheggio"

"Provate a fare il biglietto per pagare il parcheggio in piazzale Santa Croce": scrive una gazzareporter che ci invia anche le foto di rastrelliere per biciclette piazzate davanti alla colonna del parchimetro. "Forse chi le ha installate non si è reso conto che chi dovrà pagare la sosta dovrà improvvisarsi acrobata. Per non parlare poi del fatto che così "blindato" il parchimetro diventa inaccessibile per un disabile".

