Bidoni e sacchetti dell'indifferenziata rendono il marciapiede (di via Montebello) uno slalom

Un gazzareporter residente, ci invia due foto scattate in via Montebello. I bidoni e i sacchetti dell'indifferenziata (della carta e della plastica, nello specifico) sul marciapiede rendono il passaggio un vero e proprio slalom. "E se dovesse passare una carrozzina?", chiede giustamente il gazzareporter. Una situazione che in zona sembra non essere isolata.